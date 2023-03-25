Онлайн чи офлайн. Як обміняти водійське посвідчення та чи потрібен іспит

Посвідчення водія в Україні вперше видають терміном на два роки. Після чого документ потрібно замінити.

Як проходить заміна водійських посвідчень та чи потрібно складати повторний іспит - у матеріалі РБК-Україна нижче.

За даними Сервісного центру МВС, посвідчення водія можна обміняти двома шляхами: онлайн або офлайн.

Офлайн

Для обміну посвідчення потрібно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

паспорт;

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

медичну довідку (на час дії воєнного стану необов’язкова).

Нові документи можна отримати протягом робочого дня, а вартість послуги становить 270 гривень.

Онлайн

Онлайн документ можна оформити через Електронний кабінет водія, а отримати поштою, кур’єрською доставкою, або ж забрати у сервісному центрі.

Така послуга займе вже більше часу:10 робочих днів на опрацювання заявки та до 5 днів на доставку.

Вартість послуги теж більша, так якщо забирати у сервісному центрі, то це обійдеться у 270 гривень, а ось пошта чи кур’єр це ще плюс 294 гривні.

Чи потрібен іспит

Обмін посвідчення водія проводиться без складання іспитів, але є важлива умова - протягом двох років у водія може бути не більше двох адміністративних правопорушень. Якщо ж порушень більше, то документ можна обміняти лише після складання теоретичного та практичного іспитів.

Важливо на час війни

На час дії воєнного стану особа допускається до керування транспортними засобами навіть якщо закінчився термін дії посвідчення. Замінити документ можна після скасування воєнного стану або звернутися до діючого Сервісного центру МВС.