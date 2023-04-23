Оформить европротокол о ДТП можно без полиции: инструкция
В случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого лишь нужно оформить специальный документ для страховой компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
Европротоколом считается специальный бланк об аварии, который заполняют участники ДТП. Затем этот документ предоставляется страховой службе для выплаты возмещения пострадавшему.
Такой протокол можно заполнить в бумажном виде или онлайн через систему "Электронный Европротокол".
Европротоколом можно воспользоваться при условиях, когда:
- в результате аварии нет пострадавших или погибших;
- участники ДТП имеют страховые полисы;
- водители согласны относительно обстоятельств ДТП, отсутствуют споры;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.
Кроме того, участники ДТП должны иметь при себе гаджеты, чтобы сделать фото и видео последствий аварии, а также документы:
- идентификационный код;
- техпаспорт на автомобиль.
Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, нужно обратиться в полицию для регистрации ДТП.
Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:
- имеют право покинуть место ДТП;
- освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП;
- освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП;
- должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться со своим экземпляром заполненного.
Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение является дополнительно лимитированным. С июля 2022 года такой лимит составляет 80 тысяч гривен
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