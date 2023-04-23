Оформить европротокол о ДТП можно без полиции: инструкция

В случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого лишь нужно оформить специальный документ для страховой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Европротоколом считается специальный бланк об аварии, который заполняют участники ДТП. Затем этот документ предоставляется страховой службе для выплаты возмещения пострадавшему.

Такой протокол можно заполнить в бумажном виде или онлайн через систему "Электронный Европротокол".

Европротоколом можно воспользоваться при условиях, когда:

в результате аварии нет пострадавших или погибших;

участники ДТП имеют страховые полисы;

водители согласны относительно обстоятельств ДТП, отсутствуют споры;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

Кроме того, участники ДТП должны иметь при себе гаджеты, чтобы сделать фото и видео последствий аварии, а также документы:

идентификационный код;

техпаспорт на автомобиль.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, нужно обратиться в полицию для регистрации ДТП.

Если водители воспользовались Европротоколом (независимо от его формы), то они:

имеют право покинуть место ДТП;

освобождаются от обязанности информировать соответствующее подразделение Национальной полиции Украины о наступлении ДТП;

освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за причинение ДТП;

должны не позднее трех рабочих дней с даты ДТП обратиться со своим экземпляром заполненного.

Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение является дополнительно лимитированным. С июля 2022 года такой лимит составляет 80 тысяч гривен

Напомним, ранее мы объясняли, как можно обменять временное водительское удостоверение, которое выдают на два года.

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