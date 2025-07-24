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Офіційно. Усик дізнався ім'я наступного суперника

Усик і Паркер повинні битися за пояс WBO (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) має провести наступний бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Що відомо про бій Усик - Паркер

Українець отримав 30 днів на переговори з представниками новозеландця. Якщо за цей час сторони не досягнуть домовленості, організація призначить промоутерські торги.

33-річний Паркер є обов’язковим претендентом на пояс WBO. Востаннє він виходив у ринг у лютому, коли ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе вже у другому раунді.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Зазначимо, що Олександр вперше здобув титул WBO у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні Джошуа. Відтоді він п’ять разів успішно захищав пояс, останній - 19 липня, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа на "Вемблі" та став абсолютним чемпіоном у гевівейті.

У разі, якщо Усик вирішить не проводити бій із Паркером, він буде змушений відмовитися від титулу WBO. Це означатиме втрату статусу абсолютного чемпіона світу - українець залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.

Фото: instagram.com/worldboxingorg

Нагадаємо, що Усик заробив за бій проти Дюбуа рекордний гонорар. І вже стало відомо, які податки спортсмен заплатить в Україні.

Крім того, після поєдинку в Лондоні оновився рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями (P4P) за версією авторитетного спортивного видання ESPN. І Олександр в ньому теж є.

Раніше український чемпіон назвав найціннішу життєву пораду від батька, що веде його до перемог.

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