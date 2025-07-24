Офіційно. Усик дізнався ім'я наступного суперника

Що відомо про бій Усик - Паркер

Українець отримав 30 днів на переговори з представниками новозеландця. Якщо за цей час сторони не досягнуть домовленості, організація призначить промоутерські торги.

33-річний Паркер є обов’язковим претендентом на пояс WBO. Востаннє він виходив у ринг у лютому, коли ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе вже у другому раунді.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Зазначимо, що Олександр вперше здобув титул WBO у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні Джошуа. Відтоді він п’ять разів успішно захищав пояс, останній - 19 липня, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа на "Вемблі" та став абсолютним чемпіоном у гевівейті.

У разі, якщо Усик вирішить не проводити бій із Паркером, він буде змушений відмовитися від титулу WBO. Це означатиме втрату статусу абсолютного чемпіона світу - українець залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.

Фото: instagram.com/worldboxingorg