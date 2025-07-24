Официально. Усик узнал имя следующего соперника

Что известно о бое Усик - Паркер

Украинец получил 30 дней на переговоры с представителями новозеландца. Если за это время стороны не достигнут договоренности, организация назначит промоутерские торги.

33-летний Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO. Последний раз он выходил в ринг в феврале, когда эффектно нокаутировал конголезца Мартина Баколе уже во втором раунде.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Отметим, что Александр впервые завоевал титул WBO в сентябре 2021 года, когда победил Энтони Джошуа. С тех пор он пять раз успешно защищал пояс, последний - 19 июля, когда во второй раз победил Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

В случае, если Усик решит не проводить бой с Паркером, он будет вынужден отказаться от титула WBO. Это будет означать потерю статуса абсолютного чемпиона мира - украинец останется с поясами WBA, IBF и WBC.

Фото: instagram.com/worldboxingorg