Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят

Верховна рада підтримала зміну дати святкування Різдва та ще двох відомих свят в Україні. Відповідне рішення сьогодні ухвалили парламентарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
За відповідний законопроект №9431 проголосував 241 народний депутат. По фракціях:
Фото: Верховна рада проголосувала за зміну дати Різдва і ще двох свят (t.me/yzheleznyak)
Згідно з рішенням Верховної ради тепер:
За словами парламентарів, цей закон підпишуть після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.
Тому ще в цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.
Нагадаємо, що Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.
Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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