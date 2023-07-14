Офіційно. В Україні змінили дату Різдва та ще двох свят

Як проголосував парламент

За відповідний законопроект №9431 проголосував 241 народний депутат. По фракціях:

"Слуга народу" - 175

"Європейська солідарність" - 19

"Батьківщина" - 13

"Платформа за життя та мир" - 0

"За майбутнє" - 5

"Голос" - 10

"Довіра" - 10

"Відновлення України" - 2

Позафракційні - 7

Фото: Верховна рада проголосувала за зміну дати Різдва і ще двох свят (t.me/yzheleznyak)

Нові дати свят

Згідно з рішенням Верховної ради тепер:

25 грудня - Різдво Христове (замість 07 січня)

15 липня - День Української Державності (замість 28 липня): коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

1 жовтня - День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня): пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

За словами парламентарів, цей закон підпишуть після 28 липня. Тобто всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня.

Тому ще в цього місяця День Української Державності святкуватимуть 28 липня.

Нагадаємо, що Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.

Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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