Официально. В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников

Верховная рада поддержала изменение даты празднования Рождества и еще двух известных праздников в Украине. Соответствующее решение сегодня приняли парламентарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.
За соответствующий законопроект №9431 проголосовал 241 народный депутат. По фракциям:
Фото: Верховная рада проголосовала за смену даты Рождества и еще двух праздников (t.me/yzheleznyak)
Согласно решению Верховной рады теперь:
По словам парламентариев, этот закон будет подписан после 28 июля. То есть, все нововведения начнут действовать с 1 сентября.
Потому еще в этом месяце День Украинской Государственности будут праздновать 28 июля.
Напомним, что Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 перейти на новый юлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.
Детальнее о том, какими будут новые даты праздников, а какие остаются неизменными - читайте в материале РБК-Украина.
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