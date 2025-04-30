Футболіст збірної України змінив клуб: гратиме під керівництвом Клозе

17-річний нападник гратиме за нову команду на правах оренди. Угода розрахована на сезон-2025/26.

"Нюрнберг" виступає в другій німецькій Бундеслізі. Колектив працює під керівництвом легенди німецького футболу Мірослава Клозе. Після 31-го туру команда посідає 10-те місце.

Хто такий Артем Степанов

Народився в Луцьку 10 серпня 2007 року. Займався в академії донецького "Шахтаря". 1 серпня 2022 року приєднався до "Байєра", де став грати за команду U-17. У січні минулого року уклав угоду з клубом, термін дії якої розрахований до 30 червня 2027 року.

За "Байєр" U-17 загалом провів 47 матчів, у яких забив 27 голів та віддав 6 результативних передач. У команді 19-річних – забив 21 гола в 24-х поєдинках. Крім того, провів за "фармацевтів" 4 гри в Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись голом та двома пасами.

Весною минулого року Хабі Алонсо став залучати юного українця до тренувань з основним складом. Влітку за наполяганням іспанського наставника Степанова офіційно включили до розширеного складу дорослого "Байєра". А в листопаді тренер дав йому шанс в Лізі чемпіонів. Дебютувавши за "Байєр" у грі проти австрійського "Зальцбурга" в основному раунді, Степанов став наймолодшим українським футболістом у найпрестижнішому турнірі. На момент дебюту йому було 17 років, 3 місяці та 16 днів. Усього в ЛЧ був задіяний у двох поєдинках "фармацевтів": загалом провів на полі 18 хвилин.

Додамо, що 10 травня 2023 року форвард дебютував за збірну України U-16. Також грав за "синьо-жовті" команди 17 та 19-річних. Загалом у юнацьких збірних провів 12 матчів, у яких забив 8 голів.