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Названо клуб, який хоче підписати Джеймі Варді: з'явилися перші подробиці

Вулверхемптон, Вівторок 29 квітня 2025 15:35
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Названо клуб, який хоче підписати Джеймі Варді: з'явилися перші подробиці Фото: Джеймі Варді (x.com/LCFC)
Автор: Андрій Костенко

Середняк англійської Прем'єр-ліги планує несподіваний трансфер ветерана "Лестера" Джеймі Варді на правах вільного агента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Insider.

Легенда для ротації

Мова йде про "Вулверхемптон", який прагне влітку підписати 38-річного нападника на правах вільного агента.

Варді минулого тижня оголосив про свій відхід із "Лестера", який за підсумками поточного чемпіонату вилетів з елітного дивізіону. Але він не збирається завершувати кар'єру і хоче ще пограти в Прем’єр-лізі.

"Вулвз" розраховує на досвід та гольове відчуття форварда. Тим більше, що команда, ймовірно, втратять свого зіркового нападника – бразильця Маттеуса Кунью, яким активно цікавиться "Манчестер Юнайтед".

Якщо трансфер відбудеться, Варді стане у "Вулверхемптоні" гравцем ротації, а не основним нападником. "Вовки" в поточному сезоні набрали 41 очко в 34-х матчах. В турнірній таблиці АПЛ вони посідають 13-ту сходинку.

Які ще варіанти має футболіст

"Вулвз" – не єдиний варіант, де може продовжити кар'єру легендарний ветеран.

Серед потенційних нових клубів нападника називають валлійський "Рексем", який належить до системи англійських ліг. Клуб виступає в третьому англійському дивізіоні, але вже забезпечив собі вихід у Чемпіоншип (другий дивізіон Англії). Валлійці активно шукають досвідченого нападника, і Варді може стати ідеальним кандидатом.

Також розглядаються варіанти з МЛС, новачками Прем'єр-ліги "Лідсом" і "Бернлі", або повернення до рідного клубу – "Шеффілд Венсдей", у молодіжному складі якого футболіст розпочинав кар'єру.

Хто такий Джеймі Варді

Один з найрезультативніший форвардів АПЛ перейшов до "Лестера", що тоді грав у Чемпіоншипі, в травні 2012 року з "Флітвуд Таун" (5-й дивізіон). Клуб заплатив за нього мільйон фунтів – на той момент рекордну суму за гравця з нижчого дивізіону.

З того часу Варді провів у складі "лисиць" у всіх турнірах 496 ігор, у яких забив 198 голів та віддав 69 передач. Зокрема в АПЛ – забив 143 голів та віддав 48 асистів у 338 матчах. Він знаходиться всього за 19 м'ячів від топ-10 найкращих бомбардирів в історії АПЛ.

Разом з "Лестером" сенсаційно переміг у чемпіонаті Англії (2016 рік). Також у 2021-му виграв Кубок та Суперкубок країни.

Варді забив сім голів у 26-ти матчах за збірну Англії, у складі якої брав участь у Євро-2016 та ЧС-2018.

Статистика Варді у сезоні-2024/25 (усі турніри):

  • Матчі (в основі): 33 (33)
  • Хвилини на полі: 2 644
  • Голи: 8
  • Асисти: 3
  • Жовті картки: 5

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