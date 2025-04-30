Футболист сборной Украины сменил клуб: будет играть под руководством Клозе

17-летний нападающий будет играть за новую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон-2025/26.

"Нюрнберг" выступает во второй немецкой Бундеслиге. Коллектив работает под руководством легенды немецкого футбола Мирослава Клозе. После 31-го тура команда занимает 10-е место.

Кто такой Артем Степанов

Родился в Луцке 10 августа 2007 года. Занимался в академии донецкого "Шахтера". 1 августа 2022 года присоединился к "Байеру", где стал играть за команду U-17. В январе прошлого года заключил соглашение с клубом, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2027 года.

За "Байер" U-17 всего провел 47 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В команде 19-летних - забил 21 гол в 24-х поединках. Кроме того, провел за "фармацевтов" 4 игры в Юношеской лиге УЕФА, отметившись голом и двумя пасами.

Весной прошлого года Хаби Алонсо стал привлекать юного украинца к тренировкам с основным составом. Летом по настоянию испанского наставника Степанова официально включили в расширенный состав взрослого "Байера". А в ноябре тренер дал ему шанс в Лиге чемпионов. Дебютировав за "Байер" в игре против австрийского "Зальцбурга" в основном раунде, Степанов стал самым молодым украинским футболистом в самом престижном турнире. На момент дебюта ему было 17 лет, 3 месяца и 16 дней. Всего в ЛЧ был задействован в двух поединках "фармацевтов": всего провел на поле 18 минут.

Добавим, что 10 мая 2023 года форвард дебютировал за сборную Украины U-16. Также играл за "сине-желтые" команды 17 и 19-летних. Всего в юношеских сборных провел 12 матчей, в которых забил 8 голов.