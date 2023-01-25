Офіційно. Німеччина надасть Україні танки Leopard 2

Як і очікувалося, йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць) з власних запасів Німеччини.

Відомо, що про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Хебештрайт. Він оголосив про рішення канцлера Олафа Шольца.

"Німеччина передасть Україні 14 основних бойових танків Leopard 2. Крім того, німецький уряд дав дозвіл іншим державам на постачання в Україну цих танків", - заявив він.

Хебештрайт додав, що цей крок відбувається в координації з міжнародними партнерами і його мета "швидко сформувати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2".

Таким чином, Німеччина прийняла рішення передати Україні танки, а також дала "зелене світло" іншим країнам щодо постачань сучасних машин українським військовим.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні роту танків. За стандартами НАТО, це три взводи по 4 танки та відділення управління ще з 2 танків - тобто 14 одиниць.

Зазначалося, що мова йшла про танки найсучаснішої комплектації Leopard 2A6. Перші одиниці планували надати з запасів Бундесверу, а надалі постачання могли б здійснюватися з промислових складів.

Танкова коаліція

Низка європейських країн теж заявили про готовність передати Україні танки Leopard. Зокрема, перша про цю ініціативу повідомила Польща. Проте Німеччина як країна-виробник повинна дати дозвіл.

Влада Польщі підтвердила, що готова надати 14 одиниць Leopard 2, навіть без дозволу Німеччини.

Крім того, президент Фінляндії повідомив, що його країна готова надати танки, а також навчати українських військових.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard, щоб передати їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

Також, за даними ЗМІ, Норвегія, Іспанія та Португалія можуть надати танки Leopard 2. Поки влада європейських країн офіційно не підтвердила цю інформацію.

Детальніше про характеристики Leopard 2 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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