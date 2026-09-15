Офіційний реліз iOS 27: Apple запустила розумну Siri AI та нові функції для iPhone

Оновлена Siri AI

Центральною фішкою оновлення стала трансформація асистента у Siri AI. Помічник отримав нову модель Apple Foundation Model, треновану за участю рішень Google Gemini, а також додатковий системний координатор (System Orchestrator).

Інтерфейс Liquid Glass. Під час виклику голосовий асистент візуально охоплює зону Dynamic Island. Користувачі також отримали можливість вводити текстові запити та переглядати історію діалогів у спеціальному окремому додатку Siri AI.

Глибокий персональний контекст. Система вміє аналізувати фотографії, контакти та історію повідомлень.

Наприклад, на запит про минулу відпустку Siri AI зможе знайти відповідні знімки з галереї, а також деталі з листування щодо поїздки.

Обмеження моделей на пристрої. Повноцінна робота найпросунутішої локальної моделі ШІ вимагає значних обчислювальних потужностей, тому вона доступна на моделях iPhone Air, iPhone 17 Pro та новіших флагманах.

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Покращення фотоможливостей та захист дітей

Робота із зображеннями. Функція Visual Intelligence інтегрована безпосередньо в додаток "Камера" через окремий режим Siri mode, що дозволяє робити запити щодо об'єктів у кадрі або на скриншотах.

У "Фото" з’явилися інструменти Extend (генерація фону за межами кадру) та Spatial Reframe (зміна ракурсу кадру після зйомки). Генератор Image Playground отримав інтеграцію з ChatGPT для створення фотореалістичної графіки.

Батьківський контроль та безпека. Процес налаштування дитячого облікового запису Apple Account став простішим.

Батьки отримали можливість контролювати запити дітей на відвідування нових сайтів, а функція Time Allowances у Screen Time дає гнучкіші важелі управління часом у додатках.

Інструмент Communication Safety тепер блокує не лише оголені фото, а й жорстокий контент (gore).

Додаткові зміни та сумісність

Стиль інтерфейсу Liquid Glass також зазнав допрацювань: покращено контрастність і чіткість іконок та додано повзунок для кастомізації.

У додатку "Здоров'я" з'явилася

підтримка відстеження тренувань через GymKit на iPhone,

моніторинг пульсу під час тренувань через AirPods Pro 3,

сповіщення про ознаки перименопаузи та менопаузи у календарній аналітиці.

Apple Maps отримав деталізованіші тривимірні види Flyover та автоматичні списки локацій, а HomeKit Secure Video відтепер підтримує потокову трансляцію й запис у 4K.

Оновлення iOS 27 підтримується всіма смартфонами, починаючи з iPhone 11 та iPhone SE (2-го покоління) і новіших.

Встановити нову систему можна безпосередньо на пристрої через меню "Налаштування" -> "Загальні" -> "Завантаження програмного забезпечення".