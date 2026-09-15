UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Офіційний реліз iOS 27: Apple запустила розумну Siri AI та нові функції для iPhone

09:38 15.09.2026 Вт
3 хв
Які моделі iPhone підтримують нову систему?
aimg Ольга Завада
Apple випустила iOS 27 із масштабним оновленням Siri (фото: Unsplash)

Apple офіційно випустила операційну систему iOS 27. Головним нововведенням релізу став масштабний апгрейд голосового помічника Siri, який тепер працює на базі розширених ШІ-моделей, а також низка системних покращень Apple Intelligence.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Apple Insider.

Оновлена Siri AI

Центральною фішкою оновлення стала трансформація асистента у Siri AI. Помічник отримав нову модель Apple Foundation Model, треновану за участю рішень Google Gemini, а також додатковий системний координатор (System Orchestrator).

Інтерфейс Liquid Glass. Під час виклику голосовий асистент візуально охоплює зону Dynamic Island. Користувачі також отримали можливість вводити текстові запити та переглядати історію діалогів у спеціальному окремому додатку Siri AI.

Глибокий персональний контекст. Система вміє аналізувати фотографії, контакти та історію повідомлень.

Наприклад, на запит про минулу відпустку Siri AI зможе знайти відповідні знімки з галереї, а також деталі з листування щодо поїздки.

Обмеження моделей на пристрої. Повноцінна робота найпросунутішої локальної моделі ШІ вимагає значних обчислювальних потужностей, тому вона доступна на моделях iPhone Air, iPhone 17 Pro та новіших флагманах.

Читайте більше: Найкращу фішку камери віддадуть найдорожчим iPhone: що зміниться в iOS 27

Покращення фотоможливостей та захист дітей

Робота із зображеннями. Функція Visual Intelligence інтегрована безпосередньо в додаток "Камера" через окремий режим Siri mode, що дозволяє робити запити щодо об'єктів у кадрі або на скриншотах.

У "Фото" з’явилися інструменти Extend (генерація фону за межами кадру) та Spatial Reframe (зміна ракурсу кадру після зйомки). Генератор Image Playground отримав інтеграцію з ChatGPT для створення фотореалістичної графіки.

Батьківський контроль та безпека. Процес налаштування дитячого облікового запису Apple Account став простішим.

Батьки отримали можливість контролювати запити дітей на відвідування нових сайтів, а функція Time Allowances у Screen Time дає гнучкіші важелі управління часом у додатках.

Інструмент Communication Safety тепер блокує не лише оголені фото, а й жорстокий контент (gore).

Більше цікавого: Старт продажів iPhone 18 в Україні: названо дати передзамовлення та офіційного релізу

Додаткові зміни та сумісність

Стиль інтерфейсу Liquid Glass також зазнав допрацювань: покращено контрастність і чіткість іконок та додано повзунок для кастомізації.

У додатку "Здоров'я" з'явилася

  • підтримка відстеження тренувань через GymKit на iPhone,
  • моніторинг пульсу під час тренувань через AirPods Pro 3,
  • сповіщення про ознаки перименопаузи та менопаузи у календарній аналітиці.

Apple Maps отримав деталізованіші тривимірні види Flyover та автоматичні списки локацій, а HomeKit Secure Video відтепер підтримує потокову трансляцію й запис у 4K.

Оновлення iOS 27 підтримується всіма смартфонами, починаючи з iPhone 11 та iPhone SE (2-го покоління) і новіших.

Встановити нову систему можна безпосередньо на пристрої через меню "Налаштування" -> "Загальні" -> "Завантаження програмного забезпечення".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
AppleiPhoneiOS