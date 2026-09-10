Старт продажів iPhone 18 в Україні: названо дати передзамовлення та офіційного релізу
Стали відомі дати виходу нових пристроїв компанії Apple на українському ринку. Офіційні продажі лінійки iPhone 18, смартгодинників та навушників стартують 25 вересня 2026 року.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на вітчизняного ритейлера ТехноЇжак в Instagram.
Графік передзамовлень та старт продажів
Покупці в Україні зможуть першими придбати флагманські смартфони та супутні гаджети вже наприкінці вересня.
Основні дати для українського ринку
18 вересня: відкриття офіційних передзамовлень на нові пристрої (за тиждень до старту продажів);
25 вересня 2026 року: початок офіційних продажів у магазинах.
Які пристрої надійдуть у продаж 25 вересня?
У перший день продажів українським покупцям стануть доступні такі новинки:
- смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max;
- смартгодинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4;
- бездротові навушники AirPods 5.
Затримка складаного iPhone Duo
Перший складаний смартфон компанії - iPhone Duo - не надійде у продаж разом із базовою лінійкою.
Його реліз на українському ринку затримується: пристрій з'явиться в офіційному продажі пізніше - наприкінці жовтня або на початку листопада.
Що відомо про ціни в Україні?
Офіційні цінники на новинки для українського ринку ритейлери наразі не оголосили. Очікується, що вартість пристроїв в Україні буде співмірною з європейськими цінами.