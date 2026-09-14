ua en ru
Пн, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Рекорд у Geekbench 7: новий чип A20 Pro від Apple обігнав потужний M5 Max

10:03 14.09.2026 Пн
2 хв
Результати випробувань продемонстрували вражаючу пікову енергію
aimg Ольга Завада
Рекорд у Geekbench 7: новий чип A20 Pro від Apple обігнав потужний M5 Max A20 Pro встановив рекорд у Geekbench 7 (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Флагманський процесор Apple A20 Pro пройшов тестування в бенчмарку Geekbench 7 та обігнав топовий чип M5 Max для ноутбуків MacBook Pro.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Geekbench.

Особливості тестування

У базі даних Geekbench 7 з'явився запис про пристрій під ідентифікатором iPhone 19,3 з материнською платою V64AP.

Попри те, що у самому описі лістингу процесор помилково вказано як Intel Pentium II/III, усі інші апаратні специфікації та текстові маркування чітко вказують на те, що тест проходив iPhone 18 Pro Max із новим чипсетом A20 Pro.

Результати синтетичного випробування:

Одноядерний режим: 6-ядерний процесор A20 Pro набрав 4 042 бали. Це робить його найпотужнішим центральним процесором, коли-небудь протестованим у бенчмарку Geekbench 7.

Для порівняння, його найближчий переслідувач - флагманський чип M5 Max для 16-дюймового MacBook Pro - зупинився на позначці у 3 785 балів.

Багатоядерний режим: у тесті на задіяння всіх ядер мобільний чипсет набрав 11 691 бал. Тут 18-ядерний монстр M5 Max очікувано здобув беззаперечну перемогу завдяки значно більшій кількості обчислювальних блоків.

Моделі з новим чипом: окрім класичного флагмана iPhone 18 Pro Max, новий чипсет A20 Pro також використовується у звичайному iPhone 18 Pro та першому гнучкому смартфоні компанії - iPhone Duo.

Читайте більше: Старт продажів iPhone 18 в Україні: названо дати передзамовлення та офіційного релізу

Пікова потужність проти довготривалих навантажень

Фахівці зазначають, що подібне домінування мобільних чипсетів Apple над комп'ютерними процесорами в одноядерних тестах вже стає звичною тенденцією для компанії.

Торік під час релізу A19 Pro також демонстрував вищу одноядерну продуктивність за базовий M4 та практично зрівнювався з M4 Max.

Водночас експерти застерігають від передчасних висновків щодо загальної переваги нового чипа для смартфонів.

Чому?

Короткочасні сплески: мобільні SoC мають перевагу виключно під час коротких сплесків максимальної продуктивності (burst performance).

Тривалі навантаження: під час виконання складних тривалих завдань чипи серії M Max суттєво випереджають мобільні процесори завдяки наявності активної системи охолодження та більшому ліміту споживання енергії.

Графічний процесор (GPU): у графічних тестах та професійних сценаріях комп'ютерні чипсети все ще домінують над мобільними рішеннями.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Apple iPhone Штучний інтелект Гаджети
Новини
Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу
Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу
Аналітика
Дефіцит продуктів можливий лише через проблеми з доставкою: Тарас Висоцький, Мінагро
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дефіцит продуктів можливий лише через проблеми з доставкою: Тарас Висоцький, Мінагро