Рекорд у Geekbench 7: новий чип A20 Pro від Apple обігнав потужний M5 Max

Флагманський процесор Apple A20 Pro пройшов тестування в бенчмарку Geekbench 7 та обігнав топовий чип M5 Max для ноутбуків MacBook Pro.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Geekbench .

Особливості тестування

У базі даних Geekbench 7 з'явився запис про пристрій під ідентифікатором iPhone 19,3 з материнською платою V64AP.

Попри те, що у самому описі лістингу процесор помилково вказано як Intel Pentium II/III, усі інші апаратні специфікації та текстові маркування чітко вказують на те, що тест проходив iPhone 18 Pro Max із новим чипсетом A20 Pro.

Результати синтетичного випробування:

Одноядерний режим: 6-ядерний процесор A20 Pro набрав 4 042 бали. Це робить його найпотужнішим центральним процесором, коли-небудь протестованим у бенчмарку Geekbench 7.

Для порівняння, його найближчий переслідувач - флагманський чип M5 Max для 16-дюймового MacBook Pro - зупинився на позначці у 3 785 балів.

Багатоядерний режим: у тесті на задіяння всіх ядер мобільний чипсет набрав 11 691 бал. Тут 18-ядерний монстр M5 Max очікувано здобув беззаперечну перемогу завдяки значно більшій кількості обчислювальних блоків.

Моделі з новим чипом: окрім класичного флагмана iPhone 18 Pro Max, новий чипсет A20 Pro також використовується у звичайному iPhone 18 Pro та першому гнучкому смартфоні компанії - iPhone Duo.

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Пікова потужність проти довготривалих навантажень

Фахівці зазначають, що подібне домінування мобільних чипсетів Apple над комп'ютерними процесорами в одноядерних тестах вже стає звичною тенденцією для компанії.

Торік під час релізу A19 Pro також демонстрував вищу одноядерну продуктивність за базовий M4 та практично зрівнювався з M4 Max.

Водночас експерти застерігають від передчасних висновків щодо загальної переваги нового чипа для смартфонів.

Чому?

Короткочасні сплески: мобільні SoC мають перевагу виключно під час коротких сплесків максимальної продуктивності (burst performance).

Тривалі навантаження: під час виконання складних тривалих завдань чипи серії M Max суттєво випереджають мобільні процесори завдяки наявності активної системи охолодження та більшому ліміту споживання енергії.

Графічний процесор (GPU): у графічних тестах та професійних сценаріях комп'ютерні чипсети все ще домінують над мобільними рішеннями.