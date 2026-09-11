Найкращу фішку камери віддадуть найдорожчим iPhone: що зміниться в iOS 27

Apple нарешті перетворить стандартну "Камеру" на iPhone на значно потужніший інструмент для зйомки. З виходом iOS 27 застосунок отримає низку професійних функцій, заради яких раніше доводилося встановлювати сторонні програми.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на MacRumors .

Що зміниться в інтерфейсі додатка?

Разом із презентацією нових смартфонів iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max компанія Apple продемонструвала повністю перероблений додаток "Камера".

Оновлений інтерфейс розроблений для того, щоб надати користувачам більше ручного контролю під час фотозйомки та запису відео.

Основні апдейти

Нове розташування меню: кнопка меню, яка ховає абсолютно всі інші налаштування, тепер помітно розміщена праворуч від основної кнопки спуску затвора.

Зручніша навігація: після натискання цієї кнопки система iOS 27 не лише дозволяє обирати необхідні опції, а й замінює верхній ряд кнопок на екрані. Завдяки цьому доступ до багатьох функцій тепер потребує лише одного кліку замість двох.

Кастомізація: усі параметри, які відображаються у цій панелі налаштувань, можна буде вільно налаштувати під власні потреби.

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Професійні функції та підтримка пристроїв

Головним нововведенням оновленої "Камери" стала поява низки інструментів для точного налаштування кадру.

Під час анонсу нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max розробники продемонстрували можливість вручну регулювати ключові параметри зйомки:

ручне налаштування витримки затвора;

точне регулювання балансу білого;

ручне фокусування;

відображення гістограми, яка дозволяє значно простіше оцінити рівень експозиції в кадрі.

Наразі залишається нез'ясованим, на яких саме конкретних моделях iPhone будуть доступні всі зазначені ручні функції.

Водночас відомо, що змінна діафрагма залишається ексклюзивною фішкою лише останніх флагманських смартфонів.

При цьому більшість нових програмних функцій додатка стане доступною і для власників старіших моделей - від iPhone 11 до iPhone 17 Pro.

Додамо - офіційний вихід операційної системи iOS 27 запланований на понеділок, 14 вересня, для всіх сумісних моделей iPhone.