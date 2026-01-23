ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Офіційний курс злотого оновив рекорд

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 19:48
UA EN RU
Офіційний курс злотого оновив рекорд Фото: Офіційний курс злотого становить 12,05 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України підняв курс злотого до нового рекордного рівня - 12,05 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 26 січня становить 12,0473 гривень за 1 злотий (+0,02 гривні порівняно з 22 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 25 копійок.

Офіційний курс злотого оновив рекордbank.gov.ua

Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 23 січня не змінилися порівняно з 22 січня і становлять 11,71-12,14 гривень (купівля-продаж).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 35-42 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 28-30 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що на 26 січня офіційний курс долара знизився на 3 копійки - до 43,14 гривень, а курс євро зріс на 13 копійок - до 50,65 гривень.

У коментарі РБК-Україна експерт департаменту глобальних ринків OTP Bank Євген Міюц сказав, що роль євро як інструменту для зберігання заощаджень зростає. Історично ця роль зберігалася за доларом.

Офіційний курс злотого на 23 січня становив 12 гривень, що на 2 копійки більше за попередній день. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів