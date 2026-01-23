Официальный курс злотого обновил рекорд

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс польского злотого на 26 января составляет 12,0473 гривен за 1 злотый (+0,02 гривны равнению с 22 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 25 копеек.

bank.gov.ua

Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 23 января не изменился по сравнению с 22 января и составляет 11,71-12,14 гривен (покупка-продажа).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 35-42 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 28-30 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.