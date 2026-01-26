Офіційний курс злотого досяг нового рекорду

Національний банк України знову підняв курс злотого - до нового рекордного рівня, який становить 12,13 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 27 січня становить 12,1340 гривень за 1 злотий (+0,09 гривні порівняно з 22 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 33 копійок.
Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 26 січня знизилися на 2-3 копійки порівняно з 23 січня і становлять 11,68-12,12 гривень (купівля-продаж).
З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 33-39 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 26-27 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що на 27 січня офіційний курс долара знизився на 1 копійку - до 43,13 гривень, а курс євро досяг рекордного рівня - 51,42 гривень (+0,42 порівняно з попереднім днем).
Офіційний курс євро, який встановлює Європейський центральний банк, за період з 16 до 23 січня включно зріс на 1% - з 1,16 до 1,17 доларів. Водночас індекс спотової вартості долара щодо валют 10-ти найбільших торговельних партнерів США, який публікує агентство Bloomberg, знизився за цей період на 2% - з 99 393 до 97 312 доларів.
Офіційний курс злотого на 26 січня становив 12,05 гривень, що на 2 копійки більше за попередній день. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).