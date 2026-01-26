Офіційний курс євро перевищив 51 гривню. За скільки можна купити валюту в касах

Національний банк уперше встановив офіційний курс євро на рівні, вищому за 51 гривню - 51,06 гривень на 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 27 січня становив 51,0647 гривень, що на 41 копійку вище за значення 23 січня. З 1 січня (49,79 гривень) курс євро зріс на 1,27 гривень.

Курс долара на 27 січня встановлено на рівні 43,1253 гривень (-0,01 гривень до попереднього дня).

Вартість готівкового євро

У касах банків та обмінних пунктах курс продажу євро з ранку особливо не змінився і становить 51,42 гривень (-0,01 гривня порівняно зі значенням на 10:00), а курс купівлі - 50,65 гривень (+0,02 гривні).

Курси долара трохи знизилися (на 0,02-0,03 гривні) і становили 42,88 - 43,42 гривень (купівля-продаж).

Курс євро на міжнародному ринку

Вартість євро продовжує зростати по відношенню до долара. Офіційний курс євро за період з 16 до 23 січня включно зріс на 1% - з 1,16 до 1,17 доларів.

Разом з тим, долар продовжує втрачати позиції і порівняно з іншими валютами. Індекс спотової вартості долара щодо валют 10-ти найбільших торговельних партнерів США, який публікує агентство Bloomberg, знизився за цей період на 2% - з 99 393 до 97 312 доларів.