Официальный курс злотого достиг нового рекорда

Национальный банк Украины снова поднял курс злотого - до нового рекордного уровня, который составляет 12,13 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 27 января составляет 12,1340 гривен за 1 злотый (+0,09 гривны равнению с 22 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 33 копеек.
Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 26 января снизились на 2-3 копейки по сравнению с 23 января и составляет 11,68-12,12 гривен (покупка-продажа).
С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 33-39 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 26-27 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что на 27 января официальный курс доллара снизился на 1 копейку - до 43,13 гривен, а курс евро достиг рекордного уровня - 51,42 гривен (+0,42 по сравнению с предыдущим днем).
Официальный курс евро, который устанавливает Европейский центральный банк, за период с 16 до 23 января включительно вырос на 1% - с 1,16 до 1,17 долларов. При этом, индекс спотовой стоимости доллара по отношению к валютам 10-ти наибольших торговых партнеров США, который публикует агентство Bloomberg, снизился за этот период на 2% - с 99 393 до 97 312 долларов.
Официальный курс злотого на 26 января составил 12,05 гривен, что на 2 копейки больше предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).