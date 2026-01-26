Офіційний курс злотого досяг нового рекорду

Національний банк України знову підняв курс злотого - до нового рекордного рівня, який становить 12,13 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс польського злотого на 27 січня становить 12,1340 гривень за 1 злотий (+0,09 гривні порівняно з 22 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 33 копійок.

Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 26 січня знизилися на 2-3 копійки порівняно з 23 січня і становлять 11,68-12,12 гривень (купівля-продаж).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 33-39 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 26-27 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.