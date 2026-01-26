ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Официальный курс злотого достиг нового рекорда

Украина, Понедельник 26 января 2026 16:45
UA EN RU
Официальный курс злотого достиг нового рекорда Фото: Официальный курс злотого составляет 12,05 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины снова поднял курс злотого - до нового рекордного уровня, который составляет 12,13 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 27 января составляет 12,1340 гривен за 1 злотый (+0,09 гривны равнению с 22 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 33 копеек.

Официальный курс злотого достиг нового рекордаbank.gov.ua

Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 26 января снизились на 2-3 копейки по сравнению с 23 января и составляет 11,68-12,12 гривен (покупка-продажа).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 33-39 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 26-27 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, что на 27 января официальный курс доллара снизился на 1 копейку - до 43,13 гривен, а курс евро достиг рекордного уровня - 51,42 гривен (+0,42 по сравнению с предыдущим днем).

Официальный курс евро, который устанавливает Европейский центральный банк, за период с 16 до 23 января включительно вырос на 1% - с 1,16 до 1,17 долларов. При этом, индекс спотовой стоимости доллара по отношению к валютам 10-ти наибольших торговых партнеров США, который публикует агентство Bloomberg, снизился за этот период на 2% - с 99 393 до 97 312 долларов.

Официальный курс злотого на 26 января составил 12,05 гривен, что на 2 копейки больше предыдущего дня. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света