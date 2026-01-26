ua en ru
Официальный курс евро превысил 51 гривну. За сколько можно купить валюту в кассах

Украина, Понедельник 26 января 2026 16:12
Официальный курс евро превысил 51 гривну. За сколько можно купить валюту в кассах Фото: Официальный курс евро превысил 51 гривну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк впервые установил официальный курс евро на уровне выше 51 гривны - 51,06 гривен на 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Какого значения достиг официальный курс

  • Что происходит на наличном рынке

  • Как евро дорожает по отношению к доллару

Официальный курс евро на 27 января составил 51,0647 гривен, что на 41 копейку выше значения 23 января. С 1 января (49,79 гривен) курс евро вырос на 1,27 гривен.

Курс доллара на 27 января установлен на уровне 43,1253 гривен (-0,01 гривен к предыдущему дню).

Стоимость наличного евро

В кассах банков и обменных пунктах курс продажи евро с утра особо не изменился и составляет 51,42 гривен (-0,01 гривна по сравнению со значением на 10:00), а курс покупки - 50,65 гривен (+0,02 гривны).

Курсы доллара немного снизились (на 0,02-0,03 гривны) и составили 42,88 - 43,42 гривен (покупка-продажа).

Курс евро на международном рынке

Стоимость евро продолжает расти по отношению к доллару. Официальный курс евро за период с 16 до 23 января включительно вырос на 1% - с 1,16 до 1,17 долларов.

Вместе с тем, доллар продолжает терять позиции и по сравнению с другими валютами. Индекс спотовой стоимости доллара по отношению к валютам 10-ти наибольших торговых партнеров США, который публикует агентство Bloomberg, снизился за этот период на 2% - с 99 393 до 97 312 долларов.

Напомним, в комментариях РБК-Украина директор по продажам "Банка Авангард" Юрий Крохмаль и директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечали, что евро дорожает на украинском рынке через рост курса валюты Еврозоны к доллару на международном рынке. Это происходит на фоне политики США - торговых войн, заявлений претензий на Гренландию.

На 23 января НБУ поднял официальный курс евро составил - 50,65 гривен. На утро 26 января многие банки выстаивли курсы продажи евро на уровне выше 51 гривны.

