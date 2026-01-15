Офіційний курс долара оновив рекорд. Яке його значення

Нагадаємо, офіційний курс долара збільшувався з 27 грудня до 13 січня включно до рекордного значення - 43,26 гривень. У 14-15-х числах відбувалося зниження курсу. На 15 січня офіційний курс долара становив 43,12 гривень. Курс євро на цей день було встановлено на рівні 50,26 гривні.

В останні дні (з 13 на 14 січня) вартість валюти досить сильно зросла на оптовому сегменті валютного ринку - міжбанківському ринку. Курси купівлі-продажу долара зросли на 30-31 копійку - до 43,42-43,45 гривень, курси євро піднялися на 31-32 копійки - до 50,61-50,64 гривень.