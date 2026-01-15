RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Официальный курс доллара обновил рекорд. Какое его значение

Фото: Официальный курс доллара обновил рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Нацбанк, после недолгого периода снижения официального курса доллара, снова поднял стоимость валюты США и установил ее на рекордном уровне - 43,39 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Официальный курс доллара побил рекорд

  • Как выросла стоимость евро

  • Какие цены в обменниках к обеду

Официальный курс доллара на 16 января составил 43,39 гривен, что на 27 копеек выше значения предыдущего дня. 

bank.gov.ua

Курс евро на 16 января установлен на уровне 50,44 гривен (+0,17 копеек к предыдущему дню).

bank.gov.ua

Стоимость валюты в обменниках

К 16:00 средний курсы покупки-продажи доллара на наличном рынке выросли на 6-8 копеек по сравнению с утром - до 43,07-43,67 гривен. Курсы евро за этот период времени выросли на 5-6 копеек до 50,19-50,89 гривен.

Напомним, официальный курс доллара увеличивался с 27 декабря до 13 января включительно до рекордного значения - 43,26 гривен. В 14-15-х числах происходило снижение курса. На 15 января официальный курс доллара составил 43,12 гривен. Курс евро на этот день был установлен на уровне 50,26 гривны.

В последние дни (с 13 на 14 января) стоимость валюты довольно сильно возросла на оптовом сегменте валютного рынка - межбанковском рынке. Курсы купли-продажи доллара выросли на 30-31 копейку - до 43,42-43,45 гривен, курсы евро поднялись на 31-32 копейки - до 50,61-50,64 гривен.

