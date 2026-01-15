Официальный курс доллара обновил рекорд. Какое его значение

Напомним, официальный курс доллара увеличивался с 27 декабря до 13 января включительно до рекордного значения - 43,26 гривен. В 14-15-х числах происходило снижение курса. На 15 января официальный курс доллара составил 43,12 гривен. Курс евро на этот день был установлен на уровне 50,26 гривны.

В последние дни (с 13 на 14 января) стоимость валюты довольно сильно возросла на оптовом сегменте валютного рынка - межбанковском рынке. Курсы купли-продажи доллара выросли на 30-31 копейку - до 43,42-43,45 гривен, курсы евро поднялись на 31-32 копейки - до 50,61-50,64 гривен.