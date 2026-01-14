ua en ru
Головна » Бізнес

Долар іде вниз: НБУ оновив курс валют на 15 січня

Україна, Середа 14 січня 2026 18:46
Долар іде вниз: НБУ оновив курс валют на 15 січня Фото: Офіційний курс долара продовжує знижуватися (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Нацбанк другий день поспіль знижує офіційний курс долара після періоду високої вартості валюти, курс на 15 січня встановлений на рівні 43,12 гривні (-0,05 гривні щодо попереднього дня).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Офіційний курс долара знизився ще на 5 копійок

  • Який курс склався в обмінниках до вечора

  • Як закрилися торги на міжбанку

Точний офіційний курс долара на 15 січня становить 43,1236 гривень, а курс євро - 50,2649 гривень (-0,06 копійок до попереднього дня).

Долар іде вниз: НБУ оновив курс валют на 15 січняbank.gov.ua

НБУ почав знижувати курс із 14 січня, за два дні (14-15 числа) офіційний курс долара просів на 14 копійок, а євро - на 27 копійок.

До вечора 14 січня середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків становив 43,51 гривню, а євро - 50,77 гривень. Вартість долара зросла на 2 копійки порівняно зі значенням 13 січня, а курс євро знизився на 3 копійки.

Долар іде вниз: НБУ оновив курс валют на 15 січня

bank.gov.ua

Міжбанківський ринок 14 січня закрився на позначках вартості долара 43,19-43,22 гривень (купівля-продаж) і євро - 50,32-50,34 гривень.

Нагадаємо, офіційний курс долара на 14 січня становив 43,18 гривень. Курс євро був встановлений на рівні 50,32 гривні.

10 січня в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що в період 12-18 січня попит на валюту знизиться (попит буде менше перевищувати пропозицію) і вартість валюти перейде до зниження. Банкір прогнозував, що офіційний курс опуститься до діапазону 42,3-42,9 гривень для долара і 48,5-49,75 гривень для євро.

