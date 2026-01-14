Долар іде вниз: НБУ оновив курс валют на 15 січня

Нацбанк другий день поспіль знижує офіційний курс долара після періоду високої вартості валюти, курс на 15 січня встановлений на рівні 43,12 гривні (-0,05 гривні щодо попереднього дня).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне Офіційний курс долара знизився ще на 5 копійок

Який курс склався в обмінниках до вечора

Як закрилися торги на міжбанку Точний офіційний курс долара на 15 січня становить 43,1236 гривень, а курс євро - 50,2649 гривень (-0,06 копійок до попереднього дня). bank.gov.ua НБУ почав знижувати курс із 14 січня, за два дні (14-15 числа) офіційний курс долара просів на 14 копійок, а євро - на 27 копійок. До вечора 14 січня середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків становив 43,51 гривню, а євро - 50,77 гривень. Вартість долара зросла на 2 копійки порівняно зі значенням 13 січня, а курс євро знизився на 3 копійки. bank.gov.ua Міжбанківський ринок 14 січня закрився на позначках вартості долара 43,19-43,22 гривень (купівля-продаж) і євро - 50,32-50,34 гривень.