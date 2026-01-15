ua en ru
Валюта в обмінниках трохи подорожчала. Наскільки зріс долар

Україна, Четвер 15 січня 2026 13:10
Валюта в обмінниках трохи подорожчала. Наскільки зріс долар Фото: Курс долара в обмінниках збільшився до 43,61 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Середній курс продажу долара в обмінниках і касах банків 15 січня збільшився на 9 копійок порівняно з попереднім днем - до 43,61 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

  • як змінився курс долара в обмінниках,

  • курс євро в обмінниках зріс до 50,84 гривень,

  • що відбувається на міжбанку останні два тижні.

Станом на ранок 15 січня середній курс продажу євро підріс на 7 копійок - до 50,84 гривень. З 1 січня цей курс зріс на 74 копійки.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,99 гривні (+0,06 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 50,13 гривні (+0,05 гривень).

Ситуація на міжбанку з початку січня

1 січня середні курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку становили 42,12-42,22 гривні, до 8 січня вони зросли на 0,92-1 гривню - до 43,11-43,14 гривень. Далі вартість долара на цьому ринку продовжила зростання і 14 числа ці курси досягли 43,42-43,45 гривень (+0,31 гривня порівняно з 8 січня).

Вартість євро на міжбанку також зросли з початку січня. 1 числа курси купівлі-продажу валюти Єврозони становили 49,42-49,53 гривень, а 14 січня - 50,61-50,64 гривень. Таким чином, зростання курсів євро на міжбанку за два тижні січня становило 1,11-1,19 гривень.

Нагадаємо, Національний банк почав знижувати офіційний курс долара з 14 січня. Порівняно з 13 січня курс долара знизився на 9 копійок - до 43,17 гривень, а на 15 січня НБУ ще опустив курс на 5 копійок - до 43,12 гривень.

Офіційний курс євро 15 січня становив, що на 27 копійок нижче значення за 13 січня.

