Офіційні бали НМТ почали з'являтися у кабінетах: кому вже доступні результати

Нагадаємо, після складання НМТ вступники можуть одразу переглянути свої попередні результати. У персональному кабінеті відображається кількість тестових балів, набраних з кожного предмета, що дозволяє попередньо оцінити свої можливості для вступу.

Також РБК-Україна детально розповідала про правила проведення НМТ у 2026 році. Зокрема про те, що можна і що заборонено брати з собою на тестування, а також у яких випадках результати можуть анулювати.