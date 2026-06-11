Офіційні бали НМТ почали з'являтися у кабінетах: кому вже доступні результати

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) почали отримувати офіційні результати. Бали за шкалою 100-200 розміщені в персональних кабінетах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Відсьогодні, 11 червня, офіційні результати НМТ доступні для всіх учасників основних сесій, які проходили тестування до 30 травня включно.
Інформацію оприлюднили в персональних кабінетах учасників. У вкладці "Результат НМТ-2026" можна переглянути підсумкові бали за шкалою 100-200.
Крім того, абітурієнти можуть:
Для учасників основних сесій, які складали НМТ після 30 травня, результати з'являться в персональних кабінетах до 3 липня.
Саме ці офіційні бали використовуватимуться під час вступної кампанії до українських університетів.
Інформаційна картка учасника НМТ є одним із документів, які знадобляться під час вступу до закладів вищої освіти в Україні. Тому після появи результатів абітурієнтам рекомендують завантажити та зберегти її в особистому кабінеті.
Нагадаємо, після складання НМТ вступники можуть одразу переглянути свої попередні результати. У персональному кабінеті відображається кількість тестових балів, набраних з кожного предмета, що дозволяє попередньо оцінити свої можливості для вступу.
Також РБК-Україна детально розповідала про правила проведення НМТ у 2026 році. Зокрема про те, що можна і що заборонено брати з собою на тестування, а також у яких випадках результати можуть анулювати.