Офіційна зарплата українців зросла на 3,2 тисяч гривень: скільки платили у 2024 році

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:

січень - 14 974,56 гривень

лютий - 15 267,60 гривень

березень - 15 433,98 гривень

квітень - 16 847,98 гривень

травень - 17 178,87 гривень

червень - 18 806,63 гривень

липень - 17 346,90 гривень

серпень - 17 001,36 гривень

вересень - 18 020,86 гривень

жовтень - 18 704,98 гривень

листопад - 18 823,31 гривень

грудень - 21 698,99 гривень

середня за рік - 17 486,60 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, за січень-вересень 2024 року зарплата зросла на 22,2% до 20 592 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за 2024 рік.

Прогнози щодо зарплат

За оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. В реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.

За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна - на 14,4%. НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7%, реальної - на 3,8%. НБУ очікує, що середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.