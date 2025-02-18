Офіційна зарплата українців зросла на 3,2 тисяч гривень: скільки платили у 2024 році

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли на 3 178 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).
Слід зазначити, що дані ПФУ про зарплату для пенсії відрізняється від інформації Держстату про середню зарплату штатних працівників. За даними Держстату, за січень-вересень 2024 року зарплата зросла на 22,2% до 20 592 гривень. Держстат поки не оприлюднив дані та за 2024 рік.
За оцінкою Мінекономіки, середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.
Мінекономіки прогнозує, що у 2025 році середня зарплата зросте до 24 389 гривень. В реальному вимірі зарплати зростуть на 8,1%.
За оцінкою НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросла на 22%, реальна - на 14,4%. НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме на 16,7%, реальної - на 3,8%. НБУ очікує, що середня зарплата у 2025 році становитиме 24,8 тисяч гривень.