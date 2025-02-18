Официальная зарплата украинцев выросла на 3,2 тысяч гривен: сколько платили в 2024 году

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год, который учитывается для расчета пенсии. За последний год зарплаты выросли на 3 178 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).
Следует отметить, что данные ПФУ о зарплате для пенсии отличается от информации Госстата о средней зарплате штатных работников. По данным Госстата, за январь-сентябрь 2024 года зарплата выросла на 22,2% до 20 592 гривен. Госстат пока не обнародовал данные и за 2024 год.
По оценке Минэкономики, средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.
Минэкономики прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном измерении зарплаты вырастут на 8,1%.
По оценке НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная - на 14,4%. НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7%, реальной - на 3,8%. НБУ ожидает, что средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен.