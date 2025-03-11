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Офіційна зарплата українців для розрахунку пенсії зросла на 3,7 тисяч гривень

Фото: Зарплата для розрахунку пенсії зросла на 3,7 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за січень 2025 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 24,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата в січні становила 18 660,32 гривень, що на 3 685,76 гривень більше, ніж в січні минулого року (14 974,56 гривень).

Раніше цей показник розраховувався щоквартально, але минулого року Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісячно. Це необхідно для бронювання від мобілізації.

Показник зарплати для розрахунку пенсії

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:

  • січень - 14 974,56 гривень
  • лютий - 15 267,60 гривень
  • березень - 15 433,98 гривень
  • квітень - 16 847,98 гривень
  • травень - 17 178,87 гривень
  • червень - 18 806,63 гривень
  • липень - 17 346,90 гривень
  • серпень - 17 001,36 гривень
  • вересень - 18 020,86 гривень
  • жовтень - 18 704,98 гривень
  • листопад - 18 823,31 гривень
  • грудень - 21 698,99 гривень
  • середня за рік - 17 486,60 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

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