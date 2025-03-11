Офіційна зарплата українців для розрахунку пенсії зросла на 3,7 тисяч гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за січень 2025 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 24,6%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата в січні становила 18 660,32 гривень, що на 3 685,76 гривень більше, ніж в січні минулого року (14 974,56 гривень).
Раніше цей показник розраховувався щоквартально, але минулого року Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісячно. Це необхідно для бронювання від мобілізації.
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник враховувався для розрахунку індексації пенсії, яка була проведена з 1 березня.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році склала:
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більше, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).