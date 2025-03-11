Официальная зарплата украинцев для расчета пенсии выросла на 3,7 тысяч гривен

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2025 года, который учитывается для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 24,6%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в январе составила 18 660,32 гривен, что на 3 685,76 гривен больше, чем в январе прошлого года (14 974,56 гривен).
Ранее этот показатель рассчитывался ежеквартально, но в прошлом году Верховная Рада внесла изменения в законодательство, и эти данные подаются ежемесячно. Это необходимо для бронирования от мобилизации.
В феврале ПФУ утвердил показатель средней заработной платы за 2024 год. Этот показатель учитывался для расчета индексации пенсии, которая была проведена с 1 марта.
По данным ПФУ, средняя зарплата в 2024 году составила:
Таким образом, за год средняя зарплата была на 22,2% больше, чем в 2023 году (14 308,46 гривен).