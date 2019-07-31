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Официальный курс доллара упал до 25 гривен

Новости » Финансы    31.07.2019 - 16:01
Официальный курс доллара упал до 25 гривен
Фото: курс доллара продолжает падать (пресс-служба НБУ)

Курс доллара обновил минимум с начала 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,02 гривен за доллар, что еще на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 августа установлен на таком уровне - 2502,0755 гривен за 100 долларов (-6,4761 гривен). При этом курс доллара на 31 июля составлял 2508,5516 гривен за 100 долларов.

Отметим, в последний раз официальный доллар торговался на этих отметках в августе 2016 года.

Официальный курс доллара упал до 25 гривен

 

Напомним, сегодня утром на открытии межбанковского рынка курс доллара упал ниже 25 гривен, обновив минимумы с конца августа 2016 года, однако уже к полудню вернулся чуть выше этой психологической отметки. Тенденцию к снижению также сохранял и евро.

На падение курса отреагировал и наличный рынок. В частности, в первой половине дня некоторые обменники предлагали доллар по цене ниже 25 гривен. Как предполагают аналитики, минимум в районе 24,7 гривен может быть достигнут в первой половине августа, после чего курс доллара стабилизируется перед сезонным ростом в конце лета.

 

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