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Офіційний курс долара впав до 25 гривень

Новини » Фінанси    31.07.2019 - 16:01
Офіційний курс долара впав до 25 гривень
Фото: курс долара продовжує падати (прес-служба НБУ)

Курс долара оновив мінімум з початку 2019 року

Національний банк України (НБУ) на 1 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,02 гривень за долар, що ще на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 серпня встановлено на такому рівні - 2502,0755 гривень за 100 доларів (-6,4761 гривень). При цьому курс долара на 31 липня становив 2508,5516 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, в останній раз офіційний долар торгувався на цих відмітках у серпні 2016 року.

Офіційний курс долара впав до 25 гривень

 

Нагадаємо, сьогодні вранці на відкритті міжбанківського ринку курс долара впав нижче 25 гривень, оновивши мінімуми з кінця серпня 2016 року, проте вже до полудня повернувся трохи вище цієї психологічної позначки. Тенденцію до зниження також зберігав і євро.

На падіння курсу відреагував і готівковий ринок. Зокрема, у першій половині дня деякі обмінники пропонували долар за ціною нижче 25 гривень. Як припускають аналітики, мінімум в районі 24,7 гривень може бути досягнуто у першій половині серпня, після чого курс долара стабілізується перед сезонним зростанням в кінці літа.

 

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