Аналитик назвал причины обвала курса доллара

Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Курс доллара падает из-за укрепления гривны за счет спроса на облигации

Курс доллара к гривне в последние недели падает за счет устойчивого спроса нерезидентов на облигации, номинированные в гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Он отметил, что сегодня в начале торгов на межбанке доллар опустился ниже отметки 25 грн, обновив минимумы с конца августа 2016 года, однако уже к полудню вернулся чуть выше этой психологической отметки.

"Основным драйвером укрепления гривны за последние пару недель стал устойчивый спрос нерезидентов на ОВГЗ, - гособлигации, номинированные в гривне. Для их покупки иностранному инвестору надо завести в страну валюту, и поменять ее на гривну", - подчеркнул Иосуб.

Аналитик полагает, что поддержкой для доллара может стать область вблизи 24,7 грн, которая соответствует минимумам июля 2016 года. В то же время если доллар пробьет и этот уровень, это будет означать возврат к значениям января 2016 года, на три с половиной года назад.

"Вероятнее всего, минимум в районе 24,7 грн будет достигнут в первой половине августа, курс на время стабилизируется, а к концу лета доллар перейдет к росту. Причиной станет уменьшение спроса иностранцев на ОВГЗ", - добавил он.

Напомним, сегодня утром на открытии межбанка доллар просел ниже 25 гривен. Укрепление национальной украинской валюты начало отражаться и на наличном рынке - в нескольких обменниках уже начали предлагать доллар по цене ниже 25 гривен.

Отметим, Национальный банк Украины на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара к гривне упал до уровня трехлетних минимумов.