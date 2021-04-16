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Официальный курс доллара на 16 апреля опустился ниже 28 гривен

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 07:45
Официальный курс доллара на 16 апреля опустился ниже 28 гривен Фото: курс доллара упал ниже 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар.

Официальный курс доллара на 16 апреля опустился ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс доллара на 16 апреля опустился ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,48 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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