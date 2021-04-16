Официальный курс доллара на 16 апреля опустился ниже 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)