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Офіційний курс долара на 16 квітня опустився нижче за 28 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 07:45
Офіційний курс долара на 16 квітня опустився нижче за 28 гривень Фото: курс долара впав нижче 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлений на рівні 27,95 гривень за долар. Курс долара знижується другий день поспіль після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9592 гривень за 1 долар (-0,0173 грн). При цьому курс долара на 15 квітня складає: 27,9765 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара на 16 квітня опустився нижче за 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс долара на 16 квітня опустився нижче за 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,48 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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