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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

Новина українською → Украина, Воскресенье 11 апреля 2021 08:59
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю Фото: курс доллара может снизиться на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще рос, а на других сегментах рынка доллар снизился на 0,1-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,83 до 27,98 грн (+0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,02/28,04 до 27,91/27,93 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,80/28,01 до 27,78/27,98 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 5-9 апреля 2021 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке. При этом он не выходил на межбанк с интервенциями по продаже долларов.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не ожидает, что в 2021 году повторится ситуация 2019 года, когда гривна существенно укрепилась к доллару. Для подобной динамики нет оснований.

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