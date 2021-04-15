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Межбанк открылся ростом курса доллара

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 10:30
Межбанк открылся ростом курса доллара Фото: курс доллара растет на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,48 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9300 - 27,9500 грн/доллар, евро 33,4601 - 33,4841 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3628 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 14 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8900 - 27,9150 грн/доллар, евро 33,3480 - 33,3751 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3693 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,9765 гривен за 1 доллар (-0,0391 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет: 28,0156 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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