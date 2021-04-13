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НБУ поднял курс доллара выше 28 гривен впервые с начала марта

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 16:23
НБУ поднял курс доллара выше 28 гривен впервые с начала марта Фото: курс доллара поднялся выше 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,01 гривен за доллар. Курс вырос на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 28,0156 гривен за 1 доллар (+0,0821 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет: 27,9335 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара выше 28 гривен впервые с начала марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 28 гривен впервые со 2 марта, когда он составлял 28,0007 гривен за доллар.

НБУ поднял курс доллара выше 28 гривен впервые с начала марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,98 гривен за доллар, курс в покупке до 27,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,30 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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