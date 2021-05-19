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Офіційно. Євросоюз схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів

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Брюссель, Середа 19 травня 2021 14:18
Офіційно. Євросоюз схвалив відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів Фото: повністю вакциновані від COVID туристи зможуть в'їжджати в країни ЄС (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Країни-члени Європейського союзу офіційно схвалили відкрити кордони для туристів з третіх країн, які повністю вакцинували проти коронавірусу. Також в ЄС розширять список країн, до яких не будуть застосовуватися жорсткі правила при перетині кордону.

Про це на брифінгу заявив представник Європейської комісії.

"Посли ЄС домовилися оновити підхід до поїздок з-за меж Європейського Союзу. Рада тепер рекомендує країнам-членам послабити обмеження для тих, хто вакцинована схваленими вакцинами", - сказав представник Єврокомісії Крістіан Вігард.

Також в ЄС узгодили нові критерії визначення країн, до яких не будуть застосовуватися жорсткі обмеження при перетині кордону.

"Разом з тим, щоб зменшити ризик поширення штамів коронавируса в ЄС, Рада погодила новий надзвичайний механізм припинення, який дозволить країнам-членам діяти швидко і скоординовано", - зазначив він.

Далі це рішення найближчим часом має бути затверджене Радою ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія схвалила новий протокол безпеки з коронавірусу, який дозволить відновити туризм.

Як писало РБК-Україна, в червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів, яка дасть можливість туристам з третіх країн подорожувати всередині блоку.

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