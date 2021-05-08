Поездки по COVID-паспортам. Власти ЕС назвали сроки запуска

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании, идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне", - отметила глава ЕК. Ляйен подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. Глава комиссии заявила, что это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить "нефальсифицируемые доказательства" того, что они:

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина синхронизирует свои сертификаты вакцинации от COVID с другими странами. В правительстве готовы ко всем международным требованиям.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Украина может запустить COVID-сертификаты до 1 июля. Документ о внедрении таких сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ.

Также сообщалось, что среди украинцев нет поддержки возможного введения COVID-паспортов. Одобрят такое нововведение чуть больше четверти (27%).