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Офицеры пограничной охраны ЕС начали патрулировать границу в Албании

Новости » Общество    21.05.2019 - 16:56
Офицеры пограничной охраны ЕС начали патрулировать границу в Албании

На первом этапе патрулирования в Албании будут работать 50 офицеров, 16 патрульных машин и один микроавтобус для термосъемки

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex присоединилось к полиции Албании для патрулирования ее сухопутных и морских границ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской комиссии в Twitter.

Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос и глава Frontex Фабрис Леггери прибыли в столицу Албании Тиран, чтобы начать "первую совместную операцию на территории соседней страны, не являющейся членом ЕС".

На первом этапе патрулирования в Албании будут работать 50 офицеров, 16 патрульных машин и один микроавтобус для термосъемки, которые будут помогать контролировать границу с Грецией и бороться с трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Албании Тиране группа демонстрантов, которые вышли с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, совершили попытку прорыва полицейского кордона к зданию парламента. Протестующие бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки и камни, а также подожгли припаркованное авто, на что в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

Кроме того, премьер-министр Албании Эди Рама обвинил президента страны в нарушении конституции за его отказ назначить нового министра внутренних дел. 

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