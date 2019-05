Офицеры пограничной охраны ЕС начали патрулировать границу в Албании

На первом этапе патрулирования в Албании будут работать 50 офицеров, 16 патрульных машин и один микроавтобус для термосъемки

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex присоединилось к полиции Албании для патрулирования ее сухопутных и морских границ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской комиссии в Twitter.

Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос и глава Frontex Фабрис Леггери прибыли в столицу Албании Тиран, чтобы начать "первую совместную операцию на территории соседней страны, не являющейся членом ЕС".

На первом этапе патрулирования в Албании будут работать 50 офицеров, 16 патрульных машин и один микроавтобус для термосъемки, которые будут помогать контролировать границу с Грецией и бороться с трансграничной преступностью и нелегальной миграцией.

We are launching the first ever joint operation of #EUBorderGuard teams outside the EU, in Albania.

This opens a new chapter in our cooperation on migration and border management with the whole Western Balkan region.

Press release https://t.co/KYTN8ttfUE #EUprotects pic.twitter.com/I2U1ufBXyF