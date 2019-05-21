ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіцери прикордонної охорони ЄС почали патрулювати кордон в Албанії

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 16:56
Офіцери прикордонної охорони ЄС почали патрулювати кордон в Албанії

На першому етапі патрулювання в Албанії працюватимуть 50 офіцерів, 16 патрульних машин і один мікроавтобус для термосъемки

Європейське агентство прикордонної і берегової охорони Frontex приєдналося до поліції Албанії для патрулювання її сухопутних і морських кордонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської комісії в Twitter.

Єврокомісар з питань міграції Дімітріс Аврамопулос і глава Frontex Фабріс Леггери прибули в столицю Албанії Тиран, щоб почати "першу спільну операцію на території сусідньої країни, яка не є членом ЄС".

На першому етапі патрулювання в Албанії працюватимуть 50 офіцерів, 16 патрульних машин і один мікроавтобус для термосъемки, які будуть допомагати контролювати кордон з Грецією і боротися з транскордонною злочинністю і нелегальною міграцією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Албанії Тирані група демонстрантів, які вийшли з вимогою відставки прем'єр-міністра Еді Рами, здійснили спробу прориву поліцейського кордону до будівлі парламенту. Протестувальники кидали в бік правоохоронців димові шашки і камені, а також підпалили припарковане авто, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і кийки.

Крім того, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звинуватив президента країни в порушенні конституції за його відмову призначити нового міністра внутрішніх справ.

Нацполіція отримала 83 гібридних автомобіля нового покоління У двір депутата Волинської облради кинули гранату
Новини України полицияАлбания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся