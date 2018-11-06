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Премьер Албании обвинил президента в нарушении конституции

Новости » Политика    06.11.2018 - 22:24
Фото: Эди Рама (flickr.com thejointstaff)
Фото: Эди Рама (flickr.com thejointstaff)

Рама заявил, что президент Илир Мета создал беспрецедентную ситуацию, отказавшись назначить на должность нового кандидата

Премьер-министр Албании Эди Рама во вторник, 6 ноября, обвинил президента страны в нарушении конституции за его отказ назначить нового министра внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Премьер Рама выступил на чрезвычайном парламентском заседании, созванном для увольнения бывшего министра внутренних дел, который ушел в отставку 10 дней назад. Рама заявил, что президент Илир Мета создал беспрецедентную ситуацию, отказавшись назначить на должность нового кандидата - бывшего генерала армии Сандер Ллеши. Мета пояснил, что он не полностью уверен в кандидатуре, но причин своего решения не разъяснил.

"Кризис не является ни личным, ни политическим. Кризис - конституционный", - сказал пермьер Рама.

Впервые в истории современной Албании, которая является парламентской республикой, президент отказался подписать указ о назначении министра.

Отметим, ранее министр внутренних дел Албании Фатмир Хафадж подал в отставку из-за антикоррупционных расследований и масштабной операции против организованной преступности.

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