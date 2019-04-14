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В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 10:18
В Албании протестующие предприняли попытку штурма парламента, есть пострадавшие
Фото: попытка штурма парламента (twitter.com/FlorionGoga)

Протестующие пытались прорваться к зданию парламента через кордон правоохранителей

В столице Албании Тиране группа демонстрантов, которые вышли с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, совершили попытку прорыва полицейского кордона к зданию парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что протестующие бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки и камни, а также подожгли припаркованное авто, на что в ответ правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

В оппозиционной Демократической партии заявили, что в результате столкновений пострадали 15 демонстрантов. В то же время в Министерстве внутренних дел Албании сообщили, что ранения получили 5 полицейских. Также, по данным местных СМИ, травмы получили журналисты.

Отметим, что албанская опозиция обвиняет премьер-министра Эди Раму в коррупции и связях с организованной преступностью, которые правительство отрицает. Оппозиционные законодатели массово подали в отставку в феврале текущего года, и с тех пор сторонники оппозиции неоднократно пытались проникнуть в парламент или правительственные здания

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Албании сторонники оппозиции пытались прорваться в парламент. 28 марта тысячи сторонников Демократической партии пытались прорвать полицейское оцепление, защищающим здание парламента, где проходила еженедельная сессия.

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