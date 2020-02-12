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Офицеры общины в ближайшее время появятся в прифронтовых районах, - МВД

Новости » Общество     12.02.2020 - 01:06
Офицеры общины в ближайшее время появятся в прифронтовых районах, - МВД
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

На проект предусмотрено увеличение бюджета

Нацполиция расширяет проект "Полицейский офицер общины", в ближайшее время охватят прифронтовые районы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства внутренних дел Украины.

По словам главы МВД Арсена Авакова, в проекте предусмотрено увеличение бюджета, чтобы впоследствии охватить территорию всей страны.

"Полицейский офицер общины - это проект, который невероятно популярен среди населения. Есть запрос наших граждан на эту реформу. И как уже планировалось ранее, мы увеличиваем бюджет, подключаем наших партнеров и уже в ближайшее время охватим прифронтовые районы, а потом и всю страну", - сказал Аваков.

Напомним, проект "Полицейский офицер общины" начался в мае 2019 года. Предполагается, что уже к концу 2020 года заработает по всей территорий Украины.

Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей общины и ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в общине. Он будет доступен для населения, знать обитателей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Община возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.

Ранее в Министерстве внутренних дел уверяли, что самостоятельные патрули Национальной гвардии Украины не будут использовать для ограничения прав и свобод граждан.

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