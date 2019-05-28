В Украине запустили проект "офицер общины" по обеспечению правоохранителями ОТО

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Проект охватывает все регионы страны

В Украине запустили проект "Полицейский офицер громады". В рамках проекта 34 полицейских заступают на службу в Днепропетровской области уже в среду, 29 мая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Всего проект охватывает все регионы государства: около 30 тыс населенных пунктов, где проживает около 28 млн граждан. Его целью является тесное взаимодействие полицейского с объединенной территориальной общиной и ориентация на ее нужды", - говорится в сообщении полиции.

В полиции сообщили, что цель проекта - обеспечение каждой теробщины офицером полиции.

По словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, создание института полицейского офицера общины позволит создать новый уровень полицейского сервиса на всей территории государства, в отдаленных населенных пунктах. Также проект поможет обеспечить открытое и тесное сотрудничество общества и полиции ради создания безопасной среды, где полицейский офицер - это часть общества.

Основными задачами проекта являются постоянное сотрудничество с обществом, интеграция полиции в общество, удовольствие безопасности потребностей граждан, эффективное и консолидированное решение локальных проблем общества и оценка работы полиции на основе исследования уровня удовлетворенности граждан.

Проект охватывает все регионы страны. Предусмотрено два этапа его реализации: в 2019 году - 802 ОТО, в 2020 году - вся территория государства.

Напомним, в 2019 году в Украине начали работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.