Офіцери громади найближчим часом з'являться в прифронтових районах, - МВС

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

На проект передбачено збільшення бюджету

Нацполіція розширює проект "Поліцейський офіцер громади", найближчим часом охоплять прифронтові райони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За словами глави МВС Арсена Авакова, на проект передбачено збільшення бюджету, щоб згодом охопити територію всієї країни.

"Поліцейський офіцер громади – це проект, який неймовірно популярний серед населення. Є запит наших громадян на цю реформу. І як вже планувалося раніше, ми збільшуємо бюджет, підключаємо наших партнерів та вже найближчим часом охопимо прифронтові райони, а згодом і всю країну", - сказав Аваков.

Нагадаємо, проект "Поліцейський офіцер громади" розпочався у травні 2019 року. Передбачається, що вже до кінця 2020 року запрацює по всій територій України.

Новий проект передбачає, що офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з жителями своєї громади та орієнтуватися на їхні потреби. 80-90% робочого часу поліцейський знаходитиметься в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме мешканців території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги. Громада візьме на себе частину фінансової підтримки його роботи.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ запевняли, що самостійні патрулі Національної гвардії України не будуть використовувати для обмеження прав і свобод громадян.