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Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, повідомлено про підозру

Четвер 09 листопада 2023 11:47
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Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, повідомлено про підозру Фото: офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, повідомлено про підозру (gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Старшому помічнику головнокомандувача Збройних сил України повідомлено про підозру. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або ж вибуховими речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, 6 листопада, підозрюваний подарував на День народження помічнику головнокомандувача ЗСУ Геннадію Частякову 6 універсальних бойових гранат.

"Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці", - пише пресслужба.

Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, повідомлено про підозру

Фото: Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, повідомлено про підозру (gp.gov.ua)

Смерть помічника Залужного

Ввечері, 7 листопада, стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Правоохоронці заявили про те, що Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому.

Як стверджували джерела агентства, гранати Частякову подарував його колега - полковник Тімченко. Останній попередив загиблого, що гранати бойові, але той сприйняв це попередження за жарт.

Справу про трагічну загибель Геннадія Частякова веде Державне бюро розслідувань.

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