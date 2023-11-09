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Офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении

Четверг 09 ноября 2023 11:47
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Офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении Фото: офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении (gp.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Старшему помощнику главнокомандующего Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Согласно данным следствия, 6 ноября, подозреваемый подарил на День рождения помощнику главнокомандующего ВСУ Геннадию Частякову 6 универсальных боевых гранат.

"Одна из них взорвалась во время осмотра подарков. Майор ВСУ погиб на месте", - пишет пресс-служба.

Офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении

Фото: Офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного, сообщено о подозрении (gp.gov.ua)

Смерть помощника Залужного

Вечером, 7 ноября, стало известно о гибели майора Геннадия Частякова, который был помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Правоохранители заявили о том, что Частяков погиб от взрыва одного из подарков, который принес к себе домой.

Как утверждали источники агентства, гранаты Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. Последний предупредил погибшего, что гранаты боевые, но тот воспринял это предупреждение за шутку.

Дело о трагической гибели Геннадия Частякова ведет Государственное бюро расследований.

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